Боруссия включилась в борьбу за Гамейро
Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро, которого активно сватали в "Валенсию", может перебраться в немецкую Бундеслигу. По информации местной прессы, дортмундская "Боруссия" намерена перебить предложение "летучих мышей".
Четвёртая команда Германии готова заплатить за 31-летнего форварда 20 миллионов евро, когда конкуренты рассчитывали потратить порядка 15 миллионов, а остальную сумму предусмотреть в качестве возможных бонусов.
Впрочем, "матрасники" могут найти общий язык с руководством "Валенсии" и пойти на уступки, поскольку хотят получить взамен 27-летнего игрока линии атаки Родриго Морено. В начале лета предполагалось, что Гамейро может стать частью этой сделки.
Напомним, в минувшем сезоне опытный француз принял участие в 25 встречах Примеры, записав на свой счёт 7 забитых мячей и 4 результативные передачи.
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