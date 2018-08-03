Глеб Грачев: Рамос и Юмтити - мои любимые защитники. Футбол

21-летний центральный защитник Глеб Грачев, который сменил каменскую "Сталь" на одесский "Черноморец", рассказал о своих впечатлениях от Южной Пальмиры, а также назвал имена кумиров.

- Одесса - хороший, красивый город, постепенно к нему привыкаю. В "Стали" был почти такой же тренировочный процесс, поскольку командой тоже руководил болгарин - Николай Костов.

Что касается любимых защитников, то выделю Серхио Рамоса и Самуэля Юмтити. Но у футболиста "Реала" есть одна плохая черта - это постоянные провокации. Что касается остальных аспектов его игры, то кое-что от него можно взять и себе. Если говорить о французе, то Юмтити хорош в отборе, очень здорово ведёт верховую борьбу, - отметил Глеб Грачёв в интервью клубному видеоканалу.




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