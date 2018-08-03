"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы (обновлено)

Приазовцы в дополнительное время обыграли "Юргорден" 2:1

ФК "Мариуполь" в рамках ответного матча второго отборочного цикла Лиги Европы в Одессе встречался со шведским "Юргорденом" и одержал тяжелейшую победу со счетом 2:1.

При этом матч в основное время, как и неделю назад в Стокгольме, завершился вничью 1:1.

Все основные события развернулись во второй половине встречи.

Счет на 63-й минуте открыл Александр Пихаленок 1:0.

После забитого гола приазовцы глубоко окопались на своей половине поля с целью сохранить устраивающий их счет.

Однако спустя четверть часа после пропущенного гола, гости, усилиями Алуа Баджи счет эффектно сравняли (1:1) и перевели матч в экстра-таймы.

На 97-й минуте арбитр встречи Роберт Харви из Ирландии усмотрел нарушение правил Ульсона против Быкова в штрафной площади "Юргордена" и назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Руслан Фомин 2:1.

В оставшееся время подопечные Александра Бабича удержали победный счет.

В следующем раунде "Мариуполь" встретится с триумфатором пары "Вентспилс" (Латвия) – "Бордо" (Франция).

Обновление. Соперником приазовцев стал французский клуб "Бордо" и в ответном матче, у себя дома, переигравший латышей 2:1.

В первом поединке французы также были сильнее 1:0.