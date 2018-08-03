Рома оценила Тайсона в 25 миллионов евро

Итальянская "Рома" проявляет интерес к лидеру "горняков" Тайсону. По информации местных СМИ , данный вопрос курирует спортивный директор "волков" Рамон Мончи. Римляне готовы раскошелиться на 25 миллионов евро.

Если бронзовый призёр Серии А сумеет подписать 30-летнего бразильца, то расстанется с Диего Перотти.

Напомним, Тайсон защищает цвета "оранжево-чёрных" с 2013-го года. В минувшем сезоне быстроногий хавбек принял участие в 36 матчах, оформив 7 забитых мячей и 8 результативных передач.

Южноамериканец пропустил матч за Суперкубок Украины, поскольку находился в отпуске после чемпионата мира. Но уже к старту чемпионата вернулся в расположение команды Фонсеки, а также отметился голом в поединке против киевского "Арсенала".