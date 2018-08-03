Рома оценила Тайсона в 25 миллионов евро

Итальянская "Рома" проявляет интерес к лидеру "горняков" Тайсону. По информации местных СМИ, данный вопрос курирует спортивный директор "волков" Рамон Мончи. Римляне готовы раскошелиться на 25 миллионов евро.

Если бронзовый призёр Серии А сумеет подписать 30-летнего бразильца, то расстанется с Диего Перотти.

Напомним, Тайсон защищает цвета "оранжево-чёрных" с 2013-го года. В минувшем сезоне быстроногий хавбек принял участие в 36 матчах, оформив 7 забитых мячей и 8 результативных передач.

Южноамериканец пропустил матч за Суперкубок Украины, поскольку находился в отпуске после чемпионата мира. Но уже к старту чемпионата вернулся в расположение команды Фонсеки, а также отметился голом в поединке против киевского "Арсенала".




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в РоSSииСвитолина отказалась выступать на соревнованиях в РоSSии
Свен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. ФутболСвен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. Футбол
Польша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. ФутболПольша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы (обновлено)"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы (обновлено)
Лига Европы: Аталанта отгрузила восемь мячей боснийцамЛига Европы: Аталанта отгрузила восемь мячей боснийцам
"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы
Польская бригада назначена на мадридское дерби в Суперкубке ЕвропыПольская бригада назначена на мадридское дерби в Суперкубке Европы
Чемпионат Европы (U-18): Фиаско с унижениемЧемпионат Европы (U-18): Фиаско с унижением
"Эвертон" заплатил за игрока 20 млн евро, на груди у которого выбито тату со слоганом "Ливерпуля""Эвертон" заплатил за игрока 20 млн евро, на груди у которого выбито тату со слоганом "Ливерпуля"
Александрия продала Бацулу за 500 тысяч евро. ФутболАлександрия продала Бацулу за 500 тысяч евро. Футбол
Лига Европы: Пюник с нужным счетом победил Тобол и прошел дальшеЛига Европы: Пюник с нужным счетом победил Тобол и прошел дальше
Чемпионат Европы (U-18): В ожидании ИспанииЧемпионат Европы (U-18): В ожидании Испании
УПЛ определится с датой матча Мариуполь - Динамо после отбора Лиги ЕвропыУПЛ определится с датой матча Мариуполь - Динамо после отбора Лиги Европы
Последние новости
Подгружаем последние новости