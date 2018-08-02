17-кратный чемпион Украины по волейболу оказался на грани банкротства

"Локомотив" отказался от участия в еврокубках и Суперлиге.

17-кратный чемпион Украины по волейболу оказался на грани банкротства
Фото: loko.in.ua

Волейбольный клуб "Локомотив" остался без денег и не будет участвовать в главном чемпионате страны в сезоне 2018-2019 годов.

Об этом объявил в четверг, 2 августа, президент клуба "Локомотив" Евгений Щербина.

В интервью, которое опубликовано на сайте клуба, говорится, что команда последние три года существует без спонсора (раньше финансирование предоставляла "Южная железная дорога"), и к настоящему времени ситуация стала критической. "Мы прозябаем. И вообще чудо, что мы три сезона продержались", - заявил он.

По словам Щербины, "Локомотив" смог закончить прошлый чемпионат только за счет продажи одного из перспективных игроков в другой клуб. Обеспечить выполнение контрактов игроков на следующий сезон "Локомотив" оказался не в состоянии, потому все они стали свободными агентами и почти все уже нашли себе работу в других клубах.

"Локомотив" продолжает искать спонсоров с надеждой спасти клуб.

"На 95% нам придется сниматься с Суперлиги и будем участвовать только лишь в Высшей лиге, если найдем определенные средства. Это меньшие деньги, но пока у нас их тоже нет. Сложная у нас будет ситуация, потому что молодежи [2000-2001 г.р.], которая у нас есть, играть даже на уровне Высшей лиги будет тяжело", - сказал Щербина.

В минувшем сезоне "Локомотив" занял второе место, а до этого был чемпионом девять сезонов подряд.

Напомним, что почетный президент "Локомотива", народный депутат и один из лидеров партии "Возрождение" Виктор Остапчук стал фигурантом уголовного производства НАБУ. Оно квалифицировано по ст.366-1 (недостоверное декларирование), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.


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