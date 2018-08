Лига Европы: Аталанта отгрузила восемь мячей боснийцам

"Аталанта" после упущенной победы дома над "Сараево" (2:2) не на шутку разозлилась. Сегодня итальянцы отгрузили боснийцам целых восемь безответных мячей - хет-трик в активе Барроу. Теперь "Аталанта" в следующем раунде Лиги Европы сыграет с "Хафнарфьордуром" или "Хапоэлем" Хайфа.

"Сараево" - "Аталанта" 0:8 (первый матч - 2:2)



Голы: Паломино, 4 (0:1); Пессина, 15 (0:2); Масьелло А., 18 (0:3); Гомес А., 28 (0:4); Масьелло А., 39 (0:5); Барроу, 51 (0:6); Барроу, 70 (0:7); Барроу, 87 (0:8)