Лига Европы: Аталанта отгрузила восемь мячей боснийцам

"Аталанта" после упущенной победы дома над "Сараево" (2:2) не на шутку разозлилась. Сегодня итальянцы отгрузили боснийцам целых восемь безответных мячей - хет-трик в активе Барроу. Теперь "Аталанта" в следующем раунде Лиги Европы сыграет с "Хафнарфьордуром" или "Хапоэлем" Хайфа.

2018-19, Лига Европы. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Сараево" - "Аталанта" 0:8 (первый матч - 2:2)

Голы: Паломино, 4 (0:1); Пессина, 15 (0:2); Масьелло А., 18 (0:3); Гомес А., 28 (0:4); Масьелло А., 39 (0:5); Барроу, 51 (0:6); Барроу, 70 (0:7); Барроу, 87 (0:8)

FT Sarajevo 0 Atalanta 8. Musa Barrow (19) scores hattrick as @Atalanta_BC win 10-2 on aggregate. Atalanta meet Hapoel Haifa/Hafnarfj?rdur in third qualifying round #UEL pic.twitter.com/4d8wVwNLDP

— Football 24/7 (@foetball247) August 2, 2018


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