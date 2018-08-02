"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы
Приазовцы в дополнительное время обыграли "Юргорден" 2:1
ФК "Мариуполь" в рамках ответного матча второго отборочного цикла Лиги Европы в Одессе встречался со шведским "Юргорденом" и одержал тяжелейшую победу со счетом 2:1.
При этом матч в основное время, как и неделю назад в Стокгольме, завершился вничью 1:1.
Все основные события развернулись во второй половине встречи.
Счет на 63-й минуте открыл Александр Пихаленок 1:0.
После забитого гола приазовцы глубоко окопались на своей половине поля с целью сохранить устраивающий их счет.
Однако спустя четверть часа после пропущенного гола, гости, усилиями Алуа Баджи счет сравняли (1:1) и перевели матч в экстра-таймы.
На 97-й минуте арбитр встречи Роберт Харви из Ирландии усмотрел нарушение правил Ульсона против Быкова в штрафной площади "Юргордена" и назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Руслан Фомин 2:1.
В оставшееся время "Мариуполь" удержал победный для него счет и в следующем раунде встретится с триумфатором пары "Вентпис" (Латвия) – "Бордо" (Франция).
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