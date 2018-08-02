Виллиан стал жертвой трансферного мошенничества. Футбол
Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Бразилии Виллиан стал жертвой мошенничества. Неизвестный преступник, выдавший себя за агента поддельным письмом, уполномочил третье лицо представлять игрока в переговорах о трансфере. На документе была подпись Виллиана и официальный бланк Международной федерации футбола. 29-летний бразилец отрицал подлинность документа и поручил своим адвокатам принять все доступные правовые меры.
"Я никогда не подписывал подобное письмо. Ясно, что моя подпись была подделана или неправильно использована. Я надеюсь, что все выяснится и разрешатся недоразумения", - написал бразилец своим фанатам в социальной сети.
Этим летом сообщалось, что Виллиан намерен покинуть "Челси". По информации британских СМИ, к нему проявили интерес "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Спекуляция о возможном уходе также усилились после спора с новым тренером Маурицио Сарри. Виллиан до сих пор не начал предсезоновую подготовку "синих" после чемпионатов мира в РоSSии.
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Спорт
02.08.2018 20:33