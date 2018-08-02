Новый тренер сборной Египта снова подозревается в манипулировании результатами. Футбол

Прошлое может настигнуть нового главного тренера сборной Египта Хавьера Агирре. Прокуратура Испании расследует его участие в связи с влиянием на результаты чемпионата Испании в 2011 году, когда Агирре возглавил "Сарагосу". В этом деле замешаны 41 бывший игрок и футбольный чиновник.

Прокуратура заявляет, что у них есть доказательства подкупа игроков "Леванте". "Сарагоса" должна была выигрывать в последнем матче сезона 2010/2011, чтобы остаться в Ла Лиге. По словам свидетелей, представители арагонского клуба заплатили своему сопернику 965 тысяч евро за поражение. "Сарагоса" победила со счетом 2:1 и осталась в Примере. Суд первой инстанции отклонил это дело ранее, но апелляционный суд обжаловал обвинение и возобновил дело.

Агирре во время пресс-конференции на своей новой работе заявил, что не видит проблем, даже если будет приговорен к двум годам тюремного заключения.

"Все в порядке. Расследование не влияет на мою работу. Хотя я не знаю, почему это снова происходит", - заявил Агирре, который в 2015 году уже поплатился из-за этого дела отставкой с поста тренера сборной Японии.

В сборной Египта Агирре сменил Эктора Кюпера, который спустя 28 лет сумел вывести "фараонов" на чемпионат мира. В РоSSии, однако, они не выиграли ни одного матча, заняв в группе А четвертое место. 50-летний мексиканский специалист согласился на четрыехлетний контракт с годовой зарплатой в 1,4 миллиона долларов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в РоSSииСвитолина отказалась выступать на соревнованиях в РоSSии
Свен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. ФутболСвен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. Футбол
Польша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. ФутболПольша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Виллиан стал жертвой трансферного мошенничества. ФутболВиллиан стал жертвой трансферного мошенничества. Футбол
Футболистка сборной Австралии показала пример Неймару, как нужно держать на поле ударФутболистка сборной Австралии показала пример Неймару, как нужно держать на поле удар
Коноплянка намерен вернуться в Испанию. ФутболКоноплянка намерен вернуться в Испанию. Футбол
Украинские лучники установили новый мировой рекордУкраинские лучники установили новый мировой рекорд
Ременюк: Сборная Украины U-19 выполнила свою задачу - вышла на ЧМ. ФутболРеменюк: Сборная Украины U-19 выполнила свою задачу - вышла на ЧМ. Футбол
Александрия продала Бацулу за 500 тысяч евро. ФутболАлександрия продала Бацулу за 500 тысяч евро. Футбол
Анисимов: НСК Олимпийский полностью готов к матчу Динамо - Шахтер. ФутболАнисимов: НСК Олимпийский полностью готов к матчу Динамо - Шахтер. Футбол
Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА. ФутболКоллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА. Футбол
МЮ оштрафовал Марсьяля за пропуск восьми предсезонных дней. ФутболМЮ оштрафовал Марсьяля за пропуск восьми предсезонных дней. Футбол
УЕФА увеличил срок дисквалификации Самира Насри. ФутболУЕФА увеличил срок дисквалификации Самира Насри. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости