Новый тренер сборной Египта снова подозревается в манипулировании результатами. Футбол

Прошлое может настигнуть нового главного тренера сборной Египта Хавьера Агирре. Прокуратура Испании расследует его участие в связи с влиянием на результаты чемпионата Испании в 2011 году, когда Агирре возглавил "Сарагосу". В этом деле замешаны 41 бывший игрок и футбольный чиновник.

Прокуратура заявляет, что у них есть доказательства подкупа игроков "Леванте". "Сарагоса" должна была выигрывать в последнем матче сезона 2010/2011, чтобы остаться в Ла Лиге. По словам свидетелей, представители арагонского клуба заплатили своему сопернику 965 тысяч евро за поражение. "Сарагоса" победила со счетом 2:1 и осталась в Примере. Суд первой инстанции отклонил это дело ранее, но апелляционный суд обжаловал обвинение и возобновил дело.

Агирре во время пресс-конференции на своей новой работе заявил, что не видит проблем, даже если будет приговорен к двум годам тюремного заключения.

"Все в порядке. Расследование не влияет на мою работу. Хотя я не знаю, почему это снова происходит", - заявил Агирре, который в 2015 году уже поплатился из-за этого дела отставкой с поста тренера сборной Японии.

В сборной Египта Агирре сменил Эктора Кюпера, который спустя 28 лет сумел вывести "фараонов" на чемпионат мира. В РоSSии, однако, они не выиграли ни одного матча, заняв в группе А четвертое место. 50-летний мексиканский специалист согласился на четрыехлетний контракт с годовой зарплатой в 1,4 миллиона долларов.