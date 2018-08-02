Польская бригада назначена на мадридское дерби в Суперкубке Европы

Польский арбитр Шимон Марчиняк возглавит судейскую бригаду на Суперкубок Европы между двумя мадридскими клубами "Реалом" и "Атлетико". Еврокубковое мадридское дерби состоится 15 августа в Таллинне.

Для польского рефери это будет одна из самых важных игр в его карьере. 37-летний арбитр обслуживал два матча на Кубке мира в РоSSии: Аргентина - Исландия (1:1) и Германия - Швеция (2:1).

Помощниками Марчиняка станут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич, а дополнительными судьями будут Павел Рачковский и Томаш Мусял. Румын Овидиу Алин Хэтеган станет четвертым судьей. Марчиняк трижды обслуживал матчи "Реала": с "Тоттенхэмом" (1:1), дортмундской "Боруссией" (2:2) и "Ромой (2:0 в пользу "Реала"). У него также есть два матча с участием мадридского "Атлетико", которые были победными для "матраснико" - 1:0 и 2:0 против "Баварии" и "Галатасарая", соответственно.


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