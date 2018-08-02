Фассоне требует компенсацию от Милана

Бывший генеральный директор "Милана" Марко Фассоне затребовал от клуба компенсацию в размере 10 миллионов евро после того, как его уволили с занимаемой должности.

По информации Il Sole 24 Ore, Фассоне считает, что он имеет право на компенсацию, учитывая его работу на двух должностях сразу в качестве генерального директора и генерального менеджера "Милана". В это время его зарплата составляла 1,1 миллиона евро.

Кроме того, Фассоне утверждает, что выплата компенсации была прописана в его контракте с россонери.

Тем не менее «Эллиотт Менеджмент» готов выплатить ему только 2,5 миллиона евро, ссылаясь на то, что соглашение было составлено Ли Юнхонгом, что делает его более недействительным.

Как известно, "Эллиот" недавно взял под контроль "Милан", вытеснив из совета клуба Ли, который не выполнил отплату в хедж-фонд.