Рассказова: Решила перейти в Украину и выступать за нее

Москвичка Анастасия Рассказова обосновала причины, по которым решила выступать за сборную Украины. По мнению спортсменки, в составе сине-желтых она рассчитывает добиться лучших спортивных результатов. Кроме того, 20-летняя спортсменка готова переждать двухлетний технический карантин.

- Я из Москвы, но решила перейти в Украину и выступать за нее. Биатлоном занимаюсь уже пятый год, перешли с тренером и двумя девочками, - рассказала Рассказова в интервью группе Биатлон в ВКонтакте. - Я чемпион РоSSии, в Спартакиаде участвовала, ездила на чемпионат мира, выступала на Кубке IBU. В этом году уже не получится, так как у меня карантин. Будут ждать. Надеемся, что покажем себя.

Молодые роSSийские биатлонистки — Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко — сменили спортивное гражданство на украинское pic.twitter.com/EyMdivN9E6

— НТВ (@ntvru) 2 августа 2018 г.


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