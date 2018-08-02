Педро: Мы можем серьезно прибавить

В трех предсезонных матчах Педро Родригес трижды выходил в стартовом составе «Челси» и забил два мяча. Игрок утверждает, что полностью уверен в своих силах под руководством Маурицио Сарри.

Накануне вечером испанец вновь вышел в стартовом составе в игре Международного Кубка Чемпионов с «Арсеналом» в Дублине. «Синие» повели в счете в начале встречи благодаря голу Антонио Рюдигера, но упустили победу на последней минуте, позволив Александру Лаказетту забить ответный мяч (1:1). В послематчевой серии пенальти «канониры» оказались сильнее (6:5).

«Мы можем прибавить, но это была очень хорошая игра. Было неприятно пропустить на последней минуте, но эта игра – положительный момент для команды».

Педро стал одним из ключевых игроков команды во время предсезонки, действуя на правом фланге в атакующей тройке вместе с Альваро Моратой (центр нападения) и 17-летним Каллумом Хадсоном-Одои (левый фланг атаки).

Педро забил единственный мяч в игре с «Перт Глори» (1:0) в первом предсезонном матче команды, а также отличился во второй игре с «Интером» (1:1). Игрок пояснил, в чем заключается его роль при Маурицио Сарри.

«Нужно очень высоко прессинговать центральных и крайних защитников, быстро возвращать себе мяч, агрессивно заполнять пространство и играть между линиями», – цитирует Педро официальный сайт "Челси".

«Многое зависит от соперника, но это очень хорошо для меня и для моей уверенности – выступать под руководством тренера с такой игровой философией. Мы можем серьезно прибавить, но мы на правильном пути».

«Я очень хорошо себя ощущаю. Я чувствую себя уверенно на поле со своими партнерами по команде. Я не забил «Арсеналу», но важнейшим моментом была командная работа. Мы прессинговали вместе, быстро восстанавливали контроль над мячом и демонстрировали хорошее владение мячом для создания голевых моментов, и в этом ключе мы будем действовать в будущем».

До выездной встречи с «Хаддерсфилдом» в рамках первого тура АПЛ «синие» проведут две игры, начиная с воскресенья, когда на «Уэмбли» встретятся в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити».

«Мы провели всего три игры, но это были хорошие матчи, и теперь нас ожидает важный матч с «Манчестер Сити», сильной командой с талантливыми игроками».

«Это очень важно. В прошлом сезоне они стали чемпионами и хорошо играли. Это будет сложная игра для нас, большая игра, но мы хотим победить».