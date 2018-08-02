Коноплянка намерен вернуться в Испанию. Футбол

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка рассчитывает продолжить карьеру в Примере. Как утверждают пиренейские медиа, отец 28-летнего хавбека общался с футбольными менеджерами, которые пообещали выйти на руководство "Эспаньола" и предложить "попугаям" услуги игрока сборной Украины.

Хавбек готов согласиться на понижение заработной платы ради стабильной игровой практики. Правда, навряд ли клуб из Барселоны сумеет потянуть полноценный трансфер.

Напомним, Коноплянка уже выступал в Испании - с 2015 по 2016 гг. защищал цвета "Севильи", оформив 8 голов и 7 асситов в 48 матчах.

Затем Евгений перебрался в Германию - сумма трансфера составила 12,5 миллионов евро. Его действующий контракт с "кнаппенами" рассчитан до 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 поединках Бундеслиги, сумев занести себе в актив 4 забитых мяча и 5 результативных передач.