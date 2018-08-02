Чемпионат Европы (U-18): Фиаско с унижением

Единственное, чем хоть чуточку объективно можно объяснить разгромное поражение украинцев в этом матче - это изначальное осознание значительного превосходства грозных соперников и желание сохранить побольше сил перед следующим поединком 1/8 финала, имеющим куда большее турнирное значение.
Ведь именно он является ключевым во всем чемпионате: выиграл - сохранил место в дивизионе А и продолжил борьбу непосредственно за медали, проиграл - и тебя ждет уже исключительно сражение за выживание в элите.
Поэтому выкладываться по максимуму с испанцами априори виделось заданием неразумным. С другой стороны, позволять разрывать собственную оборону, извините, как Тузик грелку, это уже слишком. 12 потерь за одну только стартовую четверть, при всего-то 30 процентах реализации с игры - неудивительно, что с такими показателями через десять минут от начала противостояния подопечные Дмитрия Маркова «горели» 21 очко. Да и далее преимущество испанцев было тотально подавляющим. Отсюда и итоговый исход, который, конечно, чести нашим баскетболистам не прибавил.
Впрочем, как уже указывалось, это фиаско запросто списалось бы в небытие при условии победы в следующем матче. В нем, в рамках 1/8 финала соревнований, нашей команде выпало соперничать с Сербией…
Финляндия - Босния - 86:68.
Итоговая таблица
ИВПИОО
1. Испания330276-1726
2. Финляндия321222-2025
3. УКРАИНА312189-2524
4. Босния303199-2603
Группа A. Хорватия - Греция - 67:76. Италия - Латвия - 68:90. Итог: Латвия, Греция - 5, Италия, Хорватия - 4.
Группа B. Турция - РоSSия - 56:65. Франция - Германия - 76:93. Итог: Германия, РоSSия - 5, Франция, Турция - 4.
Группа D. Черногория - Сербия - 95:97 ОТ. Литва - Великобритания - 93:82. Итог: Литва - 6, Сербия - 5, Великобритания - 4, Черногория - 3.
1/8 финала
СЕРБИЯ - УКРАИНА - 121:49 (28:19, 28:13, 32:12, 33:5)
Однако, как очень быстро выяснилось, сербы церемониться тоже не собирались. Интрига, титаническими усилиями Орзула и Грицака, сохранялась где-то до 14-й минуты. Но далее соперникам удалось нивелировать и их потуги, а потому поединок превратился в форменное избиение откровенно сильными откровенно слабых. Украинцы записали себе в пассив 25 потерь, и почти каждую из них мастеровитые оппоненты превращали в набранные очки. Вот вам и главная причина (при куче всевозможных других) унизительного поражения команды Дмитрия Маркова.
Таким образом, теперь ей предстоит сражаться за выживание в дивизионе А. А первым соперником на пути решения этой задачи станет неудачник в поединке Хорватия - Германия…
Финляндия - Великобритания - 73:77. РоSSия - Италия - 79:66. Греция - Франция - 81:86. Литва - Босния - 104:71. Латвия - Турция - 62:61. Матчи Германия - Хорватия и Испания - Черногория закончились вчера поздно вечером.
1/4 финала, 3 августа: Латвия - Великобритания, РоSSия - Латвия, Франция - Испания или Черногория, Германия или Хорватия - Сербия.
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