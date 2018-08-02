Чемпионат Европы (U-18): Фиаско с унижением

Группа C
 
ИСПАНИЯ - УКРАИНА - 104:53 (30:9, 22:17, 27:14, 25:13)
 
Испания: Алосен (9 + 4 передачи), Прадилья (14), Тамайо (2), Паррадо (6 + 3 перехвата), Сола (6 + 5 подборов) - старт; Куэвас (20 + 4 передачи), Альдерете (12 + 7 подборов + 5 перехватов), Айеса (9), Парра (8 + 6 подборов), Фернандес (7), Дике (7), Де Блас (4).
Фото Чемпионат Европы (U-18): Фиаско с унижением
Лиепая. Сербия - Украина - 121:49. В атаке Марко ПЕЧАРСКИ. Фото: fiba.com
 
Украина: Орзул (3), Шорсткий (10 + 5 подборов), Клевзуник (3 + 3 перехвата), Грицак (10), Марковецкий (6 + 6 подборов) - старт; Ким (2), Новицкий (7 + 7 подборов), Фреш-Стаханов (8), Сорочан (4 + 4 передачи), Заец, Чернега, Швец.
 
Единственное, чем хоть чуточку объективно можно объяснить разгромное поражение украинцев в этом матче - это изначальное осознание значительного превосходства грозных соперников и желание сохранить побольше сил перед следующим поединком 1/8 финала, имеющим куда большее турнирное значение.
 
Ведь именно он является ключевым во всем чемпионате: выиграл - сохранил место в дивизионе А и продолжил борьбу непосредственно за медали, проиграл - и тебя ждет уже исключительно сражение за выживание в элите.
 
Поэтому выкладываться по максимуму с испанцами априори виделось заданием неразумным. С другой стороны, позволять разрывать собственную оборону, извините, как Тузик грелку, это уже слишком. 12 потерь за одну только стартовую четверть, при всего-то 30 процентах реализации с игры - неудивительно, что с такими показателями через десять минут от начала противостояния подопечные Дмитрия Маркова «горели» 21 очко. Да и далее преимущество испанцев было тотально подавляющим. Отсюда и итоговый исход, который, конечно, чести нашим баскетболистам не прибавил. 
 
Впрочем, как уже указывалось, это фиаско запросто списалось бы в небытие при условии победы в следующем матче. В нем, в рамках 1/8 финала соревнований, нашей команде выпало соперничать с Сербией… 
 
Финляндия - Босния - 86:68
 
Итоговая таблица
 
И В П ИО О
 
1. Испания 3 3 0 276-172 6
 
2. Финляндия 3 2 1 222-202 5
 
3. УКРАИНА 3 1 2 189-252 4
 
4. Босния 3 0 3 199-260 3
 
Группа A. Хорватия - Греция - 67:76. Италия - Латвия - 68:90. Итог: Латвия, Греция - 5, Италия, Хорватия - 4. 
 
Группа B. Турция - РоSSия - 56:65. Франция - Германия - 76:93. Итог: Германия, РоSSия - 5, Франция, Турция - 4. 
 
Группа D. Черногория - Сербия - 95:97 ОТ. Литва - Великобритания - 93:82. Итог: Литва - 6, Сербия - 5, Великобритания - 4, Черногория - 3. 
 
1/8 финала
 
СЕРБИЯ - УКРАИНА - 121:49 (28:19, 28:13, 32:12, 33:5)
 
Сербия: Лакич (5 + 4 передачи), Паунович (23 + 7 подборов + 7 передач), Трифунович (16), Печарски (23 + 9 подборов), Петрушев (25 + 9 подборов) - старт; Илич (10), Черовина (4 + 5 подборов), Исламович (6), Кузманович (4), Неделькович (3), Рутешич (2), Василевич. 
 
Украина: Заец, Шорсткий (2), Клевзуник (2), Грицак (14 + 5 перехватов + 4 потери), Марковецкий (8 + 7 подборов) - старт; Орзул (15), Чернега (4), Фреш-Стаханов (2), Ким, Швец, Новицкий, Сорочан (2). 
 
Однако, как очень быстро выяснилось, сербы церемониться тоже не собирались. Интрига, титаническими усилиями Орзула и Грицака, сохранялась где-то до 14-й минуты. Но далее соперникам удалось нивелировать и их потуги, а потому поединок превратился в форменное избиение откровенно сильными откровенно слабых. Украинцы записали себе в пассив 25 потерь, и почти каждую из них мастеровитые оппоненты превращали в набранные очки. Вот вам и главная причина (при куче всевозможных других) унизительного поражения команды Дмитрия Маркова. 
 
Таким образом, теперь ей предстоит сражаться за выживание в дивизионе А. А первым соперником на пути решения этой задачи станет неудачник в поединке Хорватия - Германия…
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине
 
Финляндия - Великобритания - 73:77. РоSSия - Италия - 79:66. Греция - Франция - 81:86. Литва - Босния - 104:71. Латвия - Турция - 62:61. Матчи Германия - Хорватия и Испания - Черногория закончились вчера поздно вечером. 
 
1/4 финала, 3 августа: Латвия - Великобритания, РоSSия - Латвия, Франция - Испания или Черногория, Германия или Хорватия - Сербия. 


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