Украинские лучники установили новый мировой рекорд

Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова победили на турнире в Болгарии

Фото: facebook.com/olympicua Маркиян Ивашко

На Гран-При Европы по стрельбе из лука, который проходил в столице Болгарии - Софии украинские лучники Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова установили новый мировой рекорд.

Фото: segodnya.ua Анастасия Павлова

В смешанных соревнованиях они набрали рекордную сумму баллов — 1343, на 5 очков перекрыв предыдущее достижение, которое было установлено двумя неделями ранее корейскими лучниками Ву-Сек Ли и Ху-Их Чан.

Отметим, что данная дисциплина появится на следующих Олимпийских играх-2020 в Токио.