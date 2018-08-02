Украинские лучники установили новый мировой рекорд
Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова победили на турнире в Болгарии
На Гран-При Европы по стрельбе из лука, который проходил в столице Болгарии - Софии украинские лучники Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова установили новый мировой рекорд.
В смешанных соревнованиях они набрали рекордную сумму баллов — 1343, на 5 очков перекрыв предыдущее достижение, которое было установлено двумя неделями ранее корейскими лучниками Ву-Сек Ли и Ху-Их Чан.
Отметим, что данная дисциплина появится на следующих Олимпийских играх-2020 в Токио.
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