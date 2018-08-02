Ременюк: Сборная Украины U-19 выполнила свою задачу - вышла на ЧМ. Футбол

Нападающий львовских "Карпат" и сборной Украины U-19 Андрей Ременюк поделился впечатлениями от чемпионата Европы-2018. "Сине-жёлтые" дошли до полуфинала турнира.

- Вернулись все на позитиве, только с хорошими впечатлениями, - цитирует форварда пресс-служба "Карпат". - Мы выполнили то, ради чего приехали на Евро - вышли на чемпионат мира. Поэтому команда очень довольна. По приезду нас наградили медалями в Федерации футбола Украины.

- Что говорил Александр Петраков после неприятного результата в полуфинальном матче со сборной Португалии?



- Повторюсь, мы выполнили главную задачу. Тренер тоже доволен нашим результатом. После того, как вышли из группы - хотели попасть в финал Евро. К сожалению, нам это не удалось, но Александр Васильевич с пониманием к этому отнесся и сказал готовиться к чемпионату мира.

- Сами футболисты отмечали, что в команде очень хорошая, дружеская атмосфера, несмотря на то, что ребята собрались из разных клубов ...



- Я только могу присоединиться к их словам. У нас действительно очень классный коллектив. Считаю, что это один из факторов, который помог команде в положительных результатах.

- Ты пропустил два стартовых матча "Карпат". Следил за выступлениями "зелено-белых"?



- Не всегда удавалось полностью пересмотреть игры, однако, позже обязательно смотрел обзор. Первый матч был, по моему мнению, более втягивающим. Следующий тур мне понравился больше. Считаю, "Карпаты" заслуженно победили "Черноморец".

- Рад снова вернуться к тренировочному процессу со своей командой?



- Конечно! Полон сил, эмоций и полностью готов к тренировкам. Еще будучи в Финляндии, созванивался с Олегом Ивановичем. Он сказал, что меня ждут в команде.