Анисимов: НСК Олимпийский полностью готов к матчу Динамо - Шахтер. Футбол

Заместитель генерального директора по административной работе Государственного предприятия НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов рассказал о подготовке стадиона к игре «Динамо» - «Шахтер», которая состоится уже в пятницу, 3 августа.

- Виктор Николаевич, какая готовность у «Олимпийского» на сегодняшний день?

- Мы полностью готовы к матчу. «Олимпийский» был готов еще раньше, но, к сожалению, прошлый поединок проходил без зрителей. Тем не менее, все службы в полной боевой готовности.

- Большая часть полей в Украине традиционно плохо подготовлена к сезону. В каком состоянии поле на «Олимпийском»?

- Поле в идеальном состоянии. Не так давно, как вы помните, у нас проходил финал Лиги чемпионов, и великолепное качество газона видели миллиарды людей, а также высоко оценил УЕФА. В первом туре «Динамо» уже принимало «Ворсклу» и, по словам нашего главного агронома, газон в прекрасном состоянии.

- Увидит ли болельщик что-то новое?

- Разумеется. «Динамо» сделало ребрендинг стадиона перед стартом сезона, мы стараемся создать более комфортные условия в бизнес-сегменте. Это очень важно в контексте того, что любые изменения – всегда к лучшему. По периметру болельщики увидят новые баннера с ведущими футболистами «бело-синих», размещенные с северной стороны стадиона. При брендинге учитывались пожелания, в первую очередь, «Динамо», но следует помнить, что все изменения, все визуальные улучшения и нововведения делаются не ради клуба, стадиона или футболистов, а ради болельщиков, именно они должны оценить это.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо"


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