Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
Документы на получение гражданства находятся в стадии оформления.
Состав женской сборной Украины по биатлону в скором времени пополнят три россиянки - Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко.
Об этом сообщает Трибуна.
"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне", - прокомментировал натурализацию россиянок президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
Он рассказал, что родители девушек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки.
"Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит", - добавил Брынзак.
по словам президента федерации, натурализованных россиянок в сборной Украины будут тренировать бронзовый призер чемпионата мира 2009 года в гонке на 30 км украинка Валентина Шевченко, а также Илья Лопухов.
Напомним, в мае новым главным тренером женской сборной Украины по биатлону стал россиянин Андрей Прокунин.
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