Лига чемпионов: Црвена Звезда оказалась сильнее Судувы и едет в Трнаву

"Црвена Звезда" еще не пропустила ни одного мяча в квалификации Лиги чемпионов. Сегодня сербы насухо справились с "Судувой". Теперь в качестве награды "Звезда" померяется силами с трнавским "Спартаком" за право сыграть в четвертом раунде отбора.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Судува" - "Црвена Звезда" 0:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Набуан, 8 (0:1); Радоньич Н., 38 (0:2)

"Судува": Кардум; Славицкас; Янкаускас; Сврлюга; Живанович (Гайдучик, 68); Леймонас; Вербицкас; Матулевичюс (Асеведо Рохас, 77); Гильерме; Везевичюс (Каспаравичюс, 60); Сицилия

"Црвена Звезда": Борян; Дегенек; Стойкович Ф.; Савич В.; Родич (Гобелич, 66); Срнич (Эбесилио, 76); Крстичич; Йовичич; Радоньич Н.; Милич Н. (Стоилькович, 60); Набуан

Предупреждения: Сврлюга, 42




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