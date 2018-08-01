Лига чемпионов: Мальме выбил Клуж

Румынский "Клуж" после домашнего поражения (0:1) от "Мальме" обязан был забивать в гостях. Это удалось сделать в конце первого тайма. Но во втором тайме "Мальме" сравнял счет, не пропустил второй, что обеспечило выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Там шведы сыграют с "Види" или "Лудогорцем".

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Мальмё" - "ЧФР Клуж" 1:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Джокович, 36 (0:1); Траустасон, 55 (1:1)

"Мальмё": Далин; Бенгтссон Р.; Ларссон (Виндхейм, 81); Траустасон (Левицки О., 73); Сафари; Нильсен Л.; Бачиру; Рикс; Кристиансен А.; Страндберг (Антонссон, 61); Розенберг

"ЧФР Клуж": Арлаускис; Камора; Винисиус; Мурешан; Маня; Джокович (Бордяну, 58); Дяк (Майлац, 43); Кулио (до 77); Хобан (Де Лука, 64); Цукудеан; Омрани

Предупреждения: Кристиансен А., 50 - Джокович, 28; Кулио, 62, 77; Омрани, 82; Мурешан, 90
Удаления: - Кулио, 77 (второе предупреждение)




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