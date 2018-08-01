Новостей.COM ⇒ Спорт

Лига чемпионов: Карабах разгромил Кукеси и сыграет с БАТЭ Албанский "Кукеси" провалил ответный матч Лиги чемпионов с "Карабахом". Удаление, три пенальти (из которых азербайджанцы реализовали лишь два) - все это предопределило крупное поражение. Теперь "Карабах" сыграет в следующем раунде отбора против борисовского БАТЭ. 2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд. "Карабах" - "Кукеси" 3:0 (первый матч - 0:0)



Голы: Дани Кинтана, 24 (пенальти) (1:0); Дани Кинтана, 56 (пенальти) (2:0); Деларж, 89 (3:0)



"Карабах": Вагнер; Гусейнов Б.; Медведев; Садыхов (Жезничак, 77); Гараев; Зубир; Славчев; Мичел; Дани Кинтана (Деларж, 60); Герье; Эмегара (Мадатов, 66)



"Кукеси": Фрашери; Ала (до 52); Каки; Шамети; Малики; Джария; Ррумбулаку; Мусолли (Шкодра, 84); Виллиам; Плаку (Реджиналдо, 46); Кирбия (Шпехар, 46)



Предупреждения: Славчев, 15 - Шамети, 18; Малики, 56

Удаления: - Ала, 52

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.