Лига чемпионов: Карабах разгромил Кукеси и сыграет с БАТЭ

Албанский "Кукеси" провалил ответный матч Лиги чемпионов с "Карабахом". Удаление, три пенальти (из которых азербайджанцы реализовали лишь два) - все это предопределило крупное поражение. Теперь "Карабах" сыграет в следующем раунде отбора против борисовского БАТЭ.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Карабах" - "Кукеси" 3:0 (первый матч - 0:0)

Голы: Дани Кинтана, 24 (пенальти) (1:0); Дани Кинтана, 56 (пенальти) (2:0); Деларж, 89 (3:0)

"Карабах": Вагнер; Гусейнов Б.; Медведев; Садыхов (Жезничак, 77); Гараев; Зубир; Славчев; Мичел; Дани Кинтана (Деларж, 60); Герье; Эмегара (Мадатов, 66)

"Кукеси": Фрашери; Ала (до 52); Каки; Шамети; Малики; Джария; Ррумбулаку; Мусолли (Шкодра, 84); Виллиам; Плаку (Реджиналдо, 46); Кирбия (Шпехар, 46)

Предупреждения: Славчев, 15 - Шамети, 18; Малики, 56
Удаления: - Ала, 52




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