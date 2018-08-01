Лига чемпионов: Астана устояла в Дании и вышла на загребское Динамо

Украинский тренер "Астаны" Роман Григорчук продолжает успешно выступать в Лиге чемпионов. Сегодня казахстанская команда удержала устраивающий счет 0:0 в гостях с "Мидтъюлландом", за который не смог сыграть украинец Довбик. "Астана" шагает в третий раунд отбора Лиги чемпионов, где сыграет с "Динамо" Загреб.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Мидтъюлланд" - "Астана" 0:0 (первый матч - 1:2)

"Мидтъюлланд": Хансен; Святченко (Окосун, 76); Хансен К.; Саннех; Спарв (Мабил, 59); Мунксгор; Даль Хенде; Поульсен Я.; Оньека (Делунд, 71); Онуаху; Викхейм

"Астана": Эрич; Аничич; Шомко; Рукавина; Постников; Педро Энрике (Муртазаев, 78); Мужиков; Маевский; Томасов; Кляйнхайслер (Логвиненко Ю., 92); Кабананга (Щеткин, 62)

Предупреждения: Спарв, 48; Мабил, 80; Окосун, 96 - Аничич, 65; Маевский, 82; Мужиков, 90; Постников, 96




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