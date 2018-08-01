Лига чемпионов: БАТЭ на выезде одолел ХИК

Борисовский БАТЭ после "нулевого" матча с ХИКом на своей арене отправился в Финляндию. Там белорусы успешно провели первый тайм, забив дважды усилиями Стасевича (правда, при этом и пропустив один раз). БАТЭ удалось удержать счет 2:1 - и это означает выход в следующий раунд отбора Лиги чемпионов, где придется сыграть с "Кукеси" или "Карабахом", которые сражаются в эти минуты.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

ХИК - БАТЭ 1:2 (первый матч - 0:0)

Голы: Рафинья, 20 (автогол) (0:1); Стасевич, 23 (0:2); Ягуби, 28 (1:2)

ХИК: Рудаков М.; Патронен; Рафинья; Обилор; Сумусало; Аннан; Ягуби; Менса; Дальстрем (Вертайнен, 74); Риски Рику (Алхо, 69); Клаусс

БАТЭ: Щербицкий; Бага (Березкин, 77); Филипович А.; Филипенко; Яблонский; Стасевич (Туоминен, 87); Драгун; Володько М.; Риос; Иванич (Скавыш, 67); Сигневич

Предупреждения: Патронен, 73; Ягуби, 75; Обилор, 93 - Стасевич, 58; Скавыш, 90; Володько М., 93




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