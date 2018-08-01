Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА. Футбол

Как сообщает Football Italia, итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА. Специалист подал в отставку, ссылаясь на личные причины. Приемником Коллины в данной должности стал другой итальянский рефери Роберто Розетти.

Напомним, что Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет УЕФА в 2010 году. Также 58-летний итальянский рефери является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) и консультантом Итальянской ассоциации арбитров. Ранее Коллина работал куратором судейского корпуса Украины.

BREAKING: Pierluigi Collina has stepped down as UEFA's chief refereeing officer due to personal reasons #SSN pic.twitter.com/tCoJCeL0k6

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 1 августа 2018 г.


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