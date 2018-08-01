Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА. Футбол
Как сообщает Football Italia, итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА. Специалист подал в отставку, ссылаясь на личные причины. Приемником Коллины в данной должности стал другой итальянский рефери Роберто Розетти.
Напомним, что Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет УЕФА в 2010 году. Также 58-летний итальянский рефери является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) и консультантом Итальянской ассоциации арбитров. Ранее Коллина работал куратором судейского корпуса Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.