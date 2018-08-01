Украинский боксер опроверг, что станет спарринг-партнером россиянина Поветкина перед чемпионским боем с Джошуа (обновлено)

Владислав Сиренко ничего не знает о приглашении в лагерь боксера из РФ

23-летний непобедимый украинский супертяжеловес (8-0, 7 KO) Владислав Сиренко приглашен в тренировочный лагерь Александра Поветкина для подготовки россиянина к поединку с Энтони Джошуа.

Спарринги начнутся в средине августа. Об этом сообщил тренер Сиренко, американец Джеймс Али Башир, который в свое время был вторым тренером экс-чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко и тренером абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

Напомним, бой Джошуа - Поветкин пройдет 22 сентября на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять чемпионские пояса британца по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.

Отметим, что помогать Джошуа готовиться к бою с Поветкиным будет Владимир Кличко, который в апреле прошлого года там же на "Уэмбли" проиграл нокаутом Джошуа.

Добавим, что уроженец Киева Сиренко в настоящее время проживает в ЮАР, где месяц назад завоевал первый в карьере профибоксера титул - интернационального чемпиона по версии WBF, менее чем за минуту забив конголезского джорнимена Найфа Дидье.

Обновление. Владислав Сиренко опроверг новость о приглашении в тренировочный лагерь россиянина Александра Поветкина.

"Сегодня увидел, что я буду спарринг-партнером Поветкина. На что хочу сказать, что я готовлюсь к своему бою в ЮАР и ничего про это не знаю", - цитирует украинского супертяжеловеса интернет-ресурс sport.ua.