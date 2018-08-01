МЮ оштрафовал Марсьяля за пропуск восьми предсезонных дней. Футбол

По информации The Sun, «Манчестер Юнайтед» оштрафовал нападающего команды Антони Марсьяля на 200 тысяч фунтов за самовольный пропуск восьми дней предсезонной подготовки.

Напомним, что французский футболист после рождения ребенка решил без разрешения покинуть расположение английской команды на сборах в США . До этого Марсьяль отыграл два матча предсезонного турне.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью позже признался, что не знает, когда Марсьяль вернется в команду. Сообщалось, что португалец даже готов расстаться с форвардом этим летом, однако против продажи выступает вице-президент «МЮ» Эд Вудворд. В игроке заинтересованы «Челси» и «Тоттенхэм», но «красыне дьяволы» не намерены отпускать француза в другую команду АПЛ.