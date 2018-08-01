Легия увольняет главного тренера

Варшавская "Легия", следуя "традиции" последних лет, снова затеяла перестановки в тренерском штабе команды уже на старте сезона. Накануне "Легия" завершила выступления в Лиге чемпионов, уступив по сумме двух встреч "Спартаку" из Трнавы - 0:2 и 1:0. При этом, сразу по окончании вчерашнего матча владелец и президент "Легии" Дариуш Медуски в интервью польскому телевидению заявил, что даже не думает об отставке главного тренера Деяна Клафурича. "Перед командой изначально стояла четкая цель - попасть в групповой турнир Лиги Европы. Все, что нам сейчас нужно, - это стабилизация ситуации", - заявил Медуски.

Тем не менее, уже сегодня на официальном сайте "Легии" была размещена информация о том, что Клафурич отправлен в отставку. Имя его преемника будет обнародовано в течение ближайший двух недель. При этом, в числе кандидатов чаще всего называют бывшего главного тренера сборной Польши Адама Навалку.