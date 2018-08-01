Легия увольняет главного тренера

Варшавская "Легия", следуя "традиции" последних лет, снова затеяла перестановки в тренерском штабе команды уже на старте сезона. Накануне "Легия" завершила выступления в Лиге чемпионов, уступив по сумме двух встреч "Спартаку" из Трнавы - 0:2 и 1:0. При этом, сразу по окончании вчерашнего матча владелец и президент "Легии" Дариуш Медуски в интервью польскому телевидению заявил, что даже не думает об отставке главного тренера Деяна Клафурича. "Перед командой изначально стояла четкая цель - попасть в групповой турнир Лиги Европы. Все, что нам сейчас нужно, - это стабилизация ситуации", - заявил Медуски.

Тем не менее, уже сегодня на официальном сайте "Легии" была размещена информация о том, что Клафурич отправлен в отставку. Имя его преемника будет обнародовано в течение ближайший двух недель. При этом, в числе кандидатов чаще всего называют бывшего главного тренера сборной Польши Адама Навалку.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вальверде положил глаз на Парехо. ФутболВальверде положил глаз на Парехо. Футбол
Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в РоSSииСвитолина отказалась выступать на соревнованиях в РоSSии
Свен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. ФутболСвен Ульрайх: в Баварии остается несколько процентов Гвардиолы. Футбол
Польша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. ФутболПольша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. Футбол
Облак: Несмотря на потерю Роналду, у Реала по-прежнему великолепный состав. ФутболОблак: Несмотря на потерю Роналду, у Реала по-прежнему великолепный состав. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Лига чемпионов: Легия вдевятером едва не совершила подвиг в Трнаве. ФутболЛига чемпионов: Легия вдевятером едва не совершила подвиг в Трнаве. Футбол
Польша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. ФутболПольша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. Футбол
Спарта уволила тренера в день его рождения после провала в Сербии. ФутболСпарта уволила тренера в день его рождения после провала в Сербии. Футбол
Легия хочет избавиться от Эдуардо и как можно скорееЛегия хочет избавиться от Эдуардо и как можно скорее
Официально: "Челси" уволил главного тренераОфициально: "Челси" уволил главного тренера
Сборная Туниса осталась без тренераСборная Туниса осталась без тренера
Гарет Саутгейт: полуфинал - это привилегия для меняГарет Саутгейт: полуфинал - это привилегия для меня
ФК Львов остался без главного тренераФК Львов остался без главного тренера
Черноморец представил нового главного тренера. ФутболЧерноморец представил нового главного тренера. Футбол
Алиев ушел из Хмельницкого и решил учиться на тренера. ФутболАлиев ушел из Хмельницкого и решил учиться на тренера. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости