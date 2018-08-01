WBO наградила Усика особым званием

Александр Усик получил звание суперчемпиона WBO

Александр Усик с поясом чемпиона WBO (сентябрь 2016 года)

Александр Усик, ранее в поединке с россиянином Муратом Гассиевым завоевавший статус абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, получил звание суперчемпиона WBO.

"Голосование уже состоялось и Усик стал суперчемпионом, - приводит слова представителя Всемирной боксерской организации (WBO) talkSPORT.

"Он получит специальный пояс. Также, основываясь на правилах WBO, его промоутер может обратиться в чемпионский комитет с просьбой сделать Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе", – цитирует представителя WBO takSPORT.

Отметим, что обладателем пояса WBO в супертяжелом весе является британец Энтони Джошуа.

Напомним, Александр Усик завоевал титул чемпиона по версии WBO в поединке с Кшиштофом Гловацки в сентябре 2016-го, после чего защитил его пять раз.

Добавим, что WBO предоставляет статус суперчемпионов истинным королям своего дивизиона, тем самым отмечая их особые привилегии.