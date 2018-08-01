WBO наградила Усика особым званием
Александр Усик получил звание суперчемпиона WBO
Александр Усик, ранее в поединке с россиянином Муратом Гассиевым завоевавший статус абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, получил звание суперчемпиона WBO.
"Голосование уже состоялось и Усик стал суперчемпионом, - приводит слова представителя Всемирной боксерской организации (WBO) talkSPORT.
"Он получит специальный пояс. Также, основываясь на правилах WBO, его промоутер может обратиться в чемпионский комитет с просьбой сделать Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе", – цитирует представителя WBO takSPORT.
Отметим, что обладателем пояса WBO в супертяжелом весе является британец Энтони Джошуа.
Напомним, Александр Усик завоевал титул чемпиона по версии WBO в поединке с Кшиштофом Гловацки в сентябре 2016-го, после чего защитил его пять раз.
Добавим, что WBO предоставляет статус суперчемпионов истинным королям своего дивизиона, тем самым отмечая их особые привилегии.
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