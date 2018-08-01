Менеджер Ломаченко назвал точную дату и следующего соперника украинца

Эгис Климас заявил, что Василий Ломаченко проведет следующий бой 1 декабря

Менеджер Ломаченко назвал точную дату и следующего соперника украинца
Василий Ломаченко и Эгис Климас
Фото: boxingscene.com

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко, Эгис Климас заявил, что украинец проведет свой следующий бой 1 декабря.

Кроме того, Климас также сообщил о процессе восстановления украинца после операции.

"Восстановление идет хорошо. Мы провели вместе 3-4 дня в Москве - Ломаченко прилетел поддержать своего друга Александра Усика в решающем поединке Суперсерии против россиянина Мурата Гассиева, - цитирует Климаса ESPN.

"Ломаченко работает с физиотерапевтом. Все идет по графику. Врач говорит, что операция прошла без осложнений, он рад ходом восстановления. Вскоре Василию предстоит еще один визит к докторам, - добавил Эгис.

"Планы на будущее? Я буквально только что общался с Top Rank, говорил с ее главой Бобом Арумом. Планы таковы: 25 августа Бельтран проведет бой с пуэрториканцем Хосе Педрасой, а Ломаченко встречается с победителем противостояния. Бой Ломаченко с победителем боя Бельтран-Педраса состоится 1 декабря", - отметил менеджер Ломаченко.

Ранее сам Василий заявил, что на 2019 год возможен его поединок с вновь ставшим чемпионом мира, филиппинцем Мэнни Пакьяо.


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