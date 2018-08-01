Украинский боксер станет спарринг-партнером роSSиянина Поветкина перед чемпионским боем с Джошуа
Владислав Сиренко попытается помочь "Русскому Витязю" отобрать у британца четыре чемпионских пояса
23-летний непобедимый украинский супертяжеловес (8-0, 7 KO) Владислав Сиренко приглашен в тренировочный лагерь Александра Поветкина для подготовки россиянина к поединку с Энтони Джошуа.
Спарринги начнутся в средине августа. Об этом сообщил тренер Сиренко, американец Джеймс Али Башир, который в свое время был вторым тренером экс-чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко и тренером абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.
Напомним, бой Джошуа - Поветкин пройдет 22 сентября на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять чемпионские пояса британца по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.
Отметим, что помогать Джошуа готовиться к бою с Поветкиным будет Владимир Кличко, который в апреле прошлого года там же на "Уэмбли" проиграл нокаутом Джошуа.
Добавим, что уроженец Киева Сиренко в настоящее время проживает в ЮАР, где месяц назад завоевал первый в карьере профибоксера титул - интернационального чемпиона по версии WBF, менее чем за минуту забив конголезского джорнимена Найфа Дидье.
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01.08.2018 19:52