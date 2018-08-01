Сергей Рафаилов: принято решение продавать билеты пакетом. Футбол

Генеральный директор ФК "Заря" Сергей Рафаилов - о продаже билетов на игру Лиги Европы.

- Начну с билетного вопроса. У нас на стадионе 11 тысяч 759 мест. 1700 мест мы исключаем из общей продажи, в виду того, что это домашний и гостевой сектор активных болельщиков. Сколько бы, например, ни прибыло бы на гостевой сектор "Браги", он будет выделен только для них.

У нас остаётся 10 000 билетов. Отнимаем отсюда ещё 500 билетов, которые мы раздаём специальным службам, детям, футболистам и членам их семей. Реально в продажу поступило 9500 билетов. За первый день продажи билетов было продано порядка одной тысячи. Имеется в виду матч Лиги Европы плюс две игры внутреннего чемпионата. Быстро они расходятся или нет, пока сказать сложно.

Я понимаю болельщиков. Некоторые выжидают. Некоторым не понравилось, что мы продаём билеты на "Брагу" только пакетом. Мы хотим, чтобы наши болельщики ходили на наши любые матчи. Как в Лиге Европы, так в чемпионате и Кубке Украины. Хоть с "Десной" мы играем, хоть с "Динамо", хоть с "Брагой". Поэтому было принято решение продавать билеты пакетом.

Есть люди, которые ходят на все наши матчи и для них такая позиция максимально комфортна. Мы надеемся, что те, кто увидят наши матчи в Лиге Европы, придут и на поединки чемпионата Украины в будущем.

Ожидать, что в последний день мы начнём экстренно продавать билеты только на "Брагу", однозначно не стоит. Наша позиция однозначна – продавать билеты только пакетом вместе с двумя играми чемпионата. Хотелось бы, чтобы болельщики отнеслись с пониманием. Точно так же билеты будут реализовываться в случае выхода "Зари" в плей-офф.