"Интер" инициировал переговоры по трансферу лучшего игрока ЧМ-2018, - СМИ
Лука Модрич оказался в прицеле миланского клуба
Руководство миланского "Интера" начало переговоры с лучшим игроком прошедшего Чемпионата мира-2018, полузащитником мадридского "Реала" Лукой Модричем, сообщает на страницах собственного издания известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По утверждению Ди Марцио, миланский клуб хочет расширить у себя уже и без того крупную хорватскую диаспору, состоящую из Ивана Перишича, Марсело Брозовича и только что приобретенного за 24,5 млн евро у мадридского "Атлетико" Шиме Врсалько.
К слову, Лука в настоящее время с семьей отдыхает на итальянской Сардинии в городке Порто-Черво, где набирается сил перед новым сезоном.
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