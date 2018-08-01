"Интер" инициировал переговоры по трансферу лучшего игрока ЧМ-2018, - СМИ

Лука Модрич оказался в прицеле миланского клуба

Руководство миланского "Интера" начало переговоры с лучшим игроком прошедшего Чемпионата мира-2018, полузащитником мадридского "Реала" Лукой Модричем, сообщает на страницах собственного издания известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По утверждению Ди Марцио, миланский клуб хочет расширить у себя уже и без того крупную хорватскую диаспору, состоящую из Ивана Перишича, Марсело Брозовича и только что приобретенного за 24,5 млн евро у мадридского "Атлетико" Шиме Врсалько.

К слову, Лука в настоящее время с семьей отдыхает на итальянской Сардинии в городке Порто-Черво, где набирается сил перед новым сезоном.

Фото: dailymail.co.uk Лука Модрич