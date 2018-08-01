Поражение от Конты стало самым крупным в карьере Серены Уильямс

Бывшая первая ракетка мира американка Серены Уильямс потерпела самое крупное поражение в своей профессиональной карьере. В первом круге турнира WTA в Сан-Хосе она проиграла британке Йоханне Конте за 52 минуты со счетом 1:6, 0:6.

36-летняя Серена Уильямс дебютировала в профессиональном теннисе в далеком 1995 году. На турнире WTA в Оклахоме в 1998 году американка уступила теннисистке из ЮАР Йоаннетте Крюгер со счетом 1:6, 1:6. В октябре 2014 года Серена проиграла со счетом 0:6, 2:6 румынке Симоне Халеп на итоговом турнире WTA в Сингапуре.

"Я думаю, она (Конта - прим.) хорошо играла во втором сете, а в первом я действовала недостаточно остро, и это придало ей уверенности", - приводят слова Уильямс информационные агенства по поводу сенсационного проигрыша в Сан-Хосе.


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