Полузащитник "Динамо" будет играть в защитной маске. Футбол

Главный врач киевского «Динамо» Леонид Миронов рассказал о последствиях травмы полузащитника команды Николай Шапаренко.

- Целый месяц Николай будет вынужден тренироваться и играть в специальной прозрачной защитной маске.

Николай Шапаренко. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Конечно, подобные травмы нередко случаются в футболе . Игрок «Ворсклы», естественно, не хотел нанести травму. Пытаясь вынести со всей силы мяч, он просто промахнулся, но при этом он действовал очень опасно и попал Коле в лицо.

Это очень серьезная травма, ведь мог быть и осколочный, и вдавленный перелом переносицы, что могло привести к серьезной операции, и тогда бы игрок выбыл из тренировочного процесса на длительный срок.

У Николая трещина правого крыла носа со смещением, но не требующая репозиции, то есть хирургического вмешательства. Он находится под наблюдением врача, у него было уже несколько консультаций.

К счастью, пока все нормально, сегодня он проведет первую тренировку после травмы. Однако ближайший месяц он будет тренироваться исключительно в защитной маске.