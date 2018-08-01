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2018-08-01
Полузащитник "Динамо" будет играть в защитной маске. Футбол
Главный врач киевского «Динамо» Леонид Миронов рассказал о последствиях травмы полузащитника команды Николай Шапаренко.
- Целый месяц Николай будет вынужден тренироваться и играть в специальной прозрачной защитной маске.
Николай Шапаренко. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Конечно, подобные травмы нередко случаются в футболе. Игрок «Ворсклы», естественно, не хотел нанести травму. Пытаясь вынести со всей силы мяч, он просто промахнулся, но при этом он действовал очень опасно и попал Коле в лицо.
Это очень серьезная травма, ведь мог быть и осколочный, и вдавленный перелом переносицы, что могло привести к серьезной операции, и тогда бы игрок выбыл из тренировочного процесса на длительный срок.
У Николая трещина правого крыла носа со смещением, но не требующая репозиции, то есть хирургического вмешательства. Он находится под наблюдением врача, у него было уже несколько консультаций.
К счастью, пока все нормально, сегодня он проведет первую тренировку после травмы. Однако ближайший месяц он будет тренироваться исключительно в защитной маске.
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