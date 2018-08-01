Возвращение Ломаченко: названы дата боя и имя соперника

По словам менеджера Эгиса Климаса, его клиент, №1 рейтинга P4P, чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) украинец Василий Ломаченко(11-1, 9 КО) вернётся в ринг 1 декабря и сразу же проведёт объединительный поединок.

12 мая в Нью-Йорке (США) украинец дебютировал в лёгком весе, отобрал титул WBA у лучшего по версии журнала The Ring боксёра дивизиона венесуэльца Хорхе Линареса (44-4, 27 КО), отправив того в нокаут в 10-м раунде. После боя Ломаченко перенёс артроскопическую операцию на повреждённом в бою плече, что повлияло на планы чемпиона. Вместо того, чтобы встретиться в августе в объединительном бою с мексиканским ветераном Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО), украинец вынужден проходить процесс восстановления после операции.

Рассказывает Климас: "Восстановление идёт хорошо. Мы провели вместе 3-4 дня в Москве — Ломаченко прилетел поддержать своего друга Александра Усика в решающем поединке Суперсерии против россиянина Мурата Гассиева. Ломаченко работает с физиотерапевтом. Всё идёт по графику. Врач говорит, что операция прошла без осложнений, он рад ходом восстановления. Вскоре Василию предстоит ещё один визит к докторам".

"Планы на будущее? Я буквально только что общался с (промоутерской компанией, за которую выступает украинец) Top Rank, говорил с (её главой) Бобом Арумом. Планы таковы: 25 августа Бельтран проведёт бой с (пуэрториканцем Хосе) Педрасой, а Ломаченко встречается с победителем противостояния. Бой Ломаченко с победителем боя Бельтран-Педраса состоится 1 декабря", — цитирует менеджера ESPN.

Также Климас рассказал о планах на будущее, в которых, конечно же, нашлось место для объединённого чемпиона WBC/IBF американца Майки Гарсиа (39-0, 30 КО): "Конечно же мы хотим драться с Гарсией, но у Майки всегда найдётся какой-то предлог... Повторюсь: мы хотим боя с Гарсией. Но со стороны американца какие-то нелепые оправдания. Сделать бой просто — необходимо только его желание. Как только его менеджер обратится к нам, мы найдём решение".

"Не вижу никаких проблем с тем, чтобы бой одновременно транслировали два телеканала, ESPN и Showtime, — утверждает Климас. — Думаю, они вместе смогут сделать этот поединок на платной платформе (PPV). Но если он хочет драться с полусредневесом (с Эрролом Спенсом (24-0, 21 КО), чемпионом IBF в весе до 66,7 кг), то пускай дерётся. В этом случае он сохранит свои титулы, а объединительный бой с Ломаченко сможем провести в следующем году".


Terrikon со ссылкой на vringe.com


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