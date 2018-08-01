Мариуполь добирался до Одессы десять часов

В четверг "Мариуполь" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграет в Одессе со шведским "Юргорденом", напоминает клубная пресс-служба. Вчера приазовцы, проведя утреннюю тренировку на своей базе, отправились в Одессу на клубном автобусе. В общей сложности мариупольцы в дороге провели 10 часов.

В Одессе мариупольцы будут жить в отеле "Черное море", который расположен в парке имени Т.Г.Шевченко и в непосредственной близости от стадиона "Черноморец".

Напомним, что болельщики шведского клуба почти сразу выкупили все билеты на гостевой сектор матча в Одессе против "Мариуполя" в рамках квалификации Лиги Европы. В продажу поступило около 1000 билетов, но ещё около 500 шведов хотели бы получить билет на матч. Руководство "Юргордена" обратилось к представителям "Мариуполя", чтобы увеличить квоту для шведских фанатов.


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