Лига чемпионов: Легия вдевятером едва не совершила подвиг в Трнаве. Футбол

Крайне сложная задача предстояла сегодня "Легии" - отыграть в гостях два мяча у трнавского "Спартака". Все усугубилось в конце второго тайма, когда польские футболисты остались в меньшинстве. Даже так "Легия" смогла забить один мяч, но на 85-й минуте "привезла" себе второе удаление. И вдевятером поляки могли забить соседям, чтобы перевести все в овертайм, но тут уж "Спартак" выстоял. Дальше ему играть с "Судувой" или "Црвеной Звездой" (что более вероятно).

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Спартак" (Тр) - "Легия" 0:1 (первый матч - 2:0)



Голы: Астис, 63 (0:1)



"Спартак": Худы; Годал; Чонка М.; Тот; Кадлец А.; Грешшак; Рада Я.; Слобода (Власко Ян, 76); Йирка; Грендел (Мизенбёк, 70); Эго (Гладик, 91)



"Легия": Малаж; Астис; Ветеска; Вешович (до 37); Паздан (Карлитос, 53); Радович (Кафу, 46); Мончиньски (Хямяляйнен, 80); Антолич (до 85); Кухарчик; Канте; Глоушек



Предупреждения: Тот, 60; Власко Ян, 90 - Вешович, 25, 37; Антолич, 81, 85

Удаления: - Вешович, 37 (второе предупреждение); Антолич, 85 (второе предупреждение)