Лига чемпионов: Легия вдевятером едва не совершила подвиг в Трнаве. Футбол

Крайне сложная задача предстояла сегодня "Легии" - отыграть в гостях два мяча у трнавского "Спартака". Все усугубилось в конце второго тайма, когда польские футболисты остались в меньшинстве. Даже так "Легия" смогла забить один мяч, но на 85-й минуте "привезла" себе второе удаление. И вдевятером поляки могли забить соседям, чтобы перевести все в овертайм, но тут уж "Спартак" выстоял. Дальше ему играть с "Судувой" или "Црвеной Звездой" (что более вероятно).

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Спартак" (Тр) - "Легия" 0:1 (первый матч - 2:0)

Голы: Астис, 63 (0:1)

"Спартак": Худы; Годал; Чонка М.; Тот; Кадлец А.; Грешшак; Рада Я.; Слобода (Власко Ян, 76); Йирка; Грендел (Мизенбёк, 70); Эго (Гладик, 91)

"Легия": Малаж; Астис; Ветеска; Вешович (до 37); Паздан (Карлитос, 53); Радович (Кафу, 46); Мончиньски (Хямяляйнен, 80); Антолич (до 85); Кухарчик; Канте; Глоушек

Предупреждения: Тот, 60; Власко Ян, 90 - Вешович, 25, 37; Антолич, 81, 85
Удаления: - Вешович, 37 (второе предупреждение); Антолич, 85 (второе предупреждение)




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Реал оценил Крооса в 500 миллионов. ФутболРеал оценил Крооса в 500 миллионов. Футбол
НБА: Леонард перешел в Торонто, Дерозан - в Сан-АнтониоНБА: Леонард перешел в Торонто, Дерозан - в Сан-Антонио
Бондарь: Нас ждет очень серьезный соперник. ФутболБондарь: Нас ждет очень серьезный соперник. Футбол
"ФФУ Продакшн" не предоставила НАПК всей информации о деятельности Павелко"ФФУ Продакшн" не предоставила НАПК всей информации о деятельности Павелко
Блок рекламы


Похожие новости
Лига чемпионов: Хапоэль не смог отыграться с загребским ДинамоЛига чемпионов: Хапоэль не смог отыграться с загребским Динамо
Лига чемпионов: Шериф выбит ШкендиейЛига чемпионов: Шериф выбит Шкендией
Теперь в Англии и менеджеры будут получать карточки. ФутболТеперь в Англии и менеджеры будут получать карточки. Футбол
Лига Европы: Пюник с нужным счетом победил Тобол и прошел дальшеЛига Европы: Пюник с нужным счетом победил Тобол и прошел дальше
ФИФА сократила дисквалификацию главы Карибского футбольного союзаФИФА сократила дисквалификацию главы Карибского футбольного союза
FIFPro хочет установить обязательный период отдыха для футболистовFIFPro хочет установить обязательный период отдыха для футболистов
Швед: Федецкому памятник нужно поставить. ФутболШвед: Федецкому памятник нужно поставить. Футбол
Вакула: будем делать выводы, разбирать ошибки. ФутболВакула: будем делать выводы, разбирать ошибки. Футбол
"Атлетико" подписало за 70 млн евро игрока "Монако". Футбол"Атлетико" подписало за 70 млн евро игрока "Монако". Футбол
"Барселона" продает за 300 млн евро права на название "Ноу Камп", - СМИ. Футбол"Барселона" продает за 300 млн евро права на название "Ноу Камп", - СМИ. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости