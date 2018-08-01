Лига чемпионов: Хапоэль не смог отыграться с загребским Динамо

"Хапоэлю" Беэр-Шева надо было отыграть пять мячей у загребского "Динамо". Какие-то надежды забрезжили к концу первого тайма, когда израильтяне повели 2:0. Но хорваты быстро их потушили, сами забив дважды. 7:2 по сумме двух встреч, и теперь "Динамо" ждет соперника по третьему раунду отбора ЛЧ из пары "Астаны" и "Мидтъюлланда".

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Хапоэль" (Б-Ш) - "Динамо" (З) 2:2 (первый матч - 0:5)

Голы: Огу, 15 (1:0); Стоянович П., 34 (автогол) (2:0); Будимир, 49 (2:1); Хайрович, 54 (2:2)

"Хапоэль": Гореш; Цедек; Биттон Б.; Огайон; Битон; Маман (Эзра, 72); Меликсон (Жрихан, 83); Огу; Эйнбиндер; Бен-Басат (Сахар Б., 76); Тони Нвакаим

"Динамо": Загорац; Теофил-Катерин; Дилавер; Леовац; Оршич; Адеми; Стоянович П.; Ольмо (Шуньич, 78); Гояк; Хайрович (Фиолич, 82); Будимир (Гавранович, 56)

Предупреждения: Огу, 9; Бен-Басат, 21; Эйнбиндер, 31; Маман, 68; Меликсон, 83 - Леовац, 39; Адеми, 68




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