Лига чемпионов: Шериф выбит Шкендией

"Шерифу" экс-динамовца Горана Саблича нужно было побеждать "Шкендию" в два мяча, чтобы пройти в третий раунд отбора Лиги чемпионов. Не получилось - македонцы сыграли на ноль и выбили молдован за счет своей минимальной победы дома. В следующем раунде у "Шкендии" будет чрезвычайно сильный соперник - полуфиналист Лиги Европы "Зальцбург". "Шериф" же попытает счастья в отборе Лиги Европы.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Шериф" - "Шкендия" 0:0 (первый матч - 0:1)



"Шериф": Пащенко С.; Кристиано; Посмак; Сушич М.; Ковачевич; Кендыш; Капич (Бойчук, 78); Палич; Камара; Жоалиссон (Балима, 69); Бадибанга З. (Родригес Ж., 56)



"Шкендия": Захов; Муслиу; Адили; Бейтулай; Мурати; Тотре (Тайпи, 84); Алими; Сельмани (Чешмеджиев, 93); Сентио Жуниор; Эмини (Нафиу, 67); Ибраими



Предупреждения: Ковачевич, 8; Кендыш, 78; Родригес Ж., 79; Камара, 90 - Тотре, 36; Сельмани, 45; Захов, 95