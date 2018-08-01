Теперь в Англии и менеджеры будут получать карточки. Футбол

Английская футбольная ассоциация официально объявила, что с наступающего сезона 2018/19 года вступит в силу нововведение в правилах, согласно которой судьи смогут показывать красные и желтые карточки менеджерам команд.

Это правило будет применяться не только к Премьер-лиге, но также в Кубке Англии, Кубке Лиги и кубковых турнирах для команд ниже второго уровня в футбольной иерархии.

Указывается, что тренерам Премьер-лиги не будет демонстрироваться физически желтая карточка, а будет только устное предупреждение о наказании, которое затем будет внесено в протокол встречи. Идея новации - уменьшение ругательств и лишних разговоров, исключение проявлений агрессивных действий и саркастических аплодисментов по отношению к судьям.

BREAKING: @FA have announced yellow and red cards will be issued to managers in the EFL for misconduct from the start of the 2018/19 season #ssn

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 31 июля 2018 г.


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