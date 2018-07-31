ФИФА сократила дисквалификацию главы Карибского футбольного союза

Апелляционный комитет Международной федерации футбола принял решение уменьшить срок дисквалификации президента Карибского футбольного союза Гордона Деррика с шести до четырех лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В сентябре прошлого года Комитет по этике ФИФА дисквалифицировал Деррика на шесть лет и оштрафовал его на 30 тысяч швейцарских франков. Чиновник обвинялся в конфликте интересов, в предоставлении и принятии подарков и других выгод, неправильном использовании средств, а также злоупотреблении своим положением.

Ранее, напомним, сообщалось, что спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке на 10-летнее отстранение от футбольной деятельности. Кроме того, суд оставил в силе штраф в размере ста тысяч швейцарских франков, наложенный на бывшего генсека ФИФА.


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