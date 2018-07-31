Луис Адриано вернулся в общую группу Спартака

Нападающий московских "красно-белых" Луис Адриано вернулся в общую группу, сообщается на официальном сайте клуба.

Сегодня бразилец, который пропустил матч первого тура чемпионата РоSSии с "Оренбургом" из-за небольшого повреждения, тренировался в общей группе наравне с другими игроками команды. Всего тренировка длилась полтора часа.

Ранее главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что Луис Адриано сыграет в матче второго тура чемпионата РоSSии со столичным "Локомотивом". Игра пройдет на стадионе в Черкизове в субботу, 4 августа. В первом туре, напомним, "красно-белые" добились скромной победы.

"Спартак" - "Оренбург" 1:0 (1:0)

Голы: Жиго, 4 (1:0)

Предупреждения: - Ойеволе, 4; Терехов С., 36




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