Бельтран: у меня достаточно сил, чтобы потрясти Ломаченко

Через месяц у чемпиона мира по версии WBO в лёгком весе Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО) состоится защита против Хосе Педрасы, но американец вовсю рассуждает на тему потенциального объединительного боя с чемпионом WBA Василием Ломаченко (11-1, 9 КО). И считает, что может досрочно победить украинского лидера pound-for-pound.

"У меня есть свои выводы и соображения насчёт стиля Ломаченко, — темнит Рэй в комментарии FightHype.com. — Думаю, на моей стороне преимущество в габаритах и силе. Помню, как дрался с Кроуфордом в 2014-м. Он ещё один крутейший боец, очень умный. Да, я тогда проиграл, но не думаю, чтобы так уж сильно. Это придаёт мне определённую уверенность в своих силах".

Бельтран не считает Василия таким уж кудесником защиты, как того рекламирует промоутер и менеджер. В прошлом бою против Хорхе Линареса его впервые на профессиональном ринге отправили в нокдаун в 6-м раунде, и Раймундо полагает, что Ломаченко в достаточной мере раскрыт для его атак.

"Он застаивается вблизи. Нападает и остаётся там, и там же пропускает. Думаю, у меня достаточно мощи, чтобы его потрясти. Всё зависит от одного-единственного удара. Нет в жизни ничего невозможного. Я достиг того, чего достиг, не потому что люди в меня верят, а потому, что верю в себя сам. Главное — храбрость", — сделал выводы 37-летний чемпион WBO.