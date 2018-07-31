Бельтран: у меня достаточно сил, чтобы потрясти Ломаченко

Через месяц у чемпиона мира по версии WBO в лёгком весе Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО) состоится защита против Хосе Педрасы, но американец вовсю рассуждает на тему потенциального объединительного боя с чемпионом WBA Василием Ломаченко (11-1, 9 КО). И считает, что может досрочно победить украинского лидера pound-for-pound.

"У меня есть свои выводы и соображения насчёт стиля Ломаченко, — темнит Рэй в комментарии FightHype.com. — Думаю, на моей стороне преимущество в габаритах и силе. Помню, как дрался с Кроуфордом в 2014-м. Он ещё один крутейший боец, очень умный. Да, я тогда проиграл, но не думаю, чтобы так уж сильно. Это придаёт мне определённую уверенность в своих силах".

Бельтран не считает Василия таким уж кудесником защиты, как того рекламирует промоутер и менеджер. В прошлом бою против Хорхе Линареса его впервые на профессиональном ринге отправили в нокдаун в 6-м раунде, и Раймундо полагает, что Ломаченко в достаточной мере раскрыт для его атак.

"Он застаивается вблизи. Нападает и остаётся там, и там же пропускает. Думаю, у меня достаточно мощи, чтобы его потрясти. Всё зависит от одного-единственного удара. Нет в жизни ничего невозможного. Я достиг того, чего достиг, не потому что люди в меня верят, а потому, что верю в себя сам. Главное — храбрость", — сделал выводы 37-летний чемпион WBO.


Terrikon со ссылкой на vringe.com


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Аргентинская федерация объявила решение Месси. ФутболАргентинская федерация объявила решение Месси. Футбол
Реал оценил Крооса в 500 миллионов. ФутболРеал оценил Крооса в 500 миллионов. Футбол
НБА: Леонард перешел в Торонто, Дерозан - в Сан-АнтониоНБА: Леонард перешел в Торонто, Дерозан - в Сан-Антонио
Бондарь: Нас ждет очень серьезный соперник. ФутболБондарь: Нас ждет очень серьезный соперник. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Определился обладатель двух поясов в весовой категории ЛомаченкоОпределился обладатель двух поясов в весовой категории Ломаченко
Петраков: Выход Украины в полуфинал Евро-2018 не стал для меня сюрпризом. ФутболПетраков: Выход Украины в полуфинал Евро-2018 не стал для меня сюрпризом. Футбол
Роуч: не хотел бы, чтобы Пакьяо дрался с Василием ЛомаченкоРоуч: не хотел бы, чтобы Пакьяо дрался с Василием Ломаченко
Гвардиола кричит на игроков: вы меня ненавидите, ребята!Гвардиола кричит на игроков: вы меня ненавидите, ребята!
Жилмар: для меня Украина - второй дом. ФутболЖилмар: для меня Украина - второй дом. Футбол
Неймар: Для меня будет честью делить раздевалку с БуффономНеймар: Для меня будет честью делить раздевалку с Буффоном
Бой Виталия Кличко и Леннокса Льюиса снова отменяетсяБой Виталия Кличко и Леннокса Льюиса снова отменяется
Джордан Пикфорд: критика заставляет меня становиться лучше. ФутболДжордан Пикфорд: критика заставляет меня становиться лучше. Футбол
Гарет Саутгейт: полуфинал - это привилегия для меняГарет Саутгейт: полуфинал - это привилегия для меня
Промоутер Ломаченко назвал имя следующего соперника украинцаПромоутер Ломаченко назвал имя следующего соперника украинца
Последние новости
Подгружаем последние новости