Милинкович-Савич остается в Лацио

Сербский полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич заявил болельщикам римской команды, что продолжит выступать за "орлов". Об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на слова самого игрока.

Сегодня утром Милинкович-Савич утром прибыл в расположение "Лацио", после прохождения медосмотра игрок вышел пообщаться с болельщиками и ответил на вопрос, останется ли он в "Лацио". "Конечно. Вы же видите, что я здесь", - сказал 23-летний сербский хавбек.

Первоначально команда "Серии А" требовала оплату в размере 150 миллионов евро за игрока сборной Сербии, но затем снизила цену за трансфер до 110-120 миллионов евро. Милинковичем-Савичем интересовались "Челси", "Реал", "Париж Сен-Жермен" и "Ювентус".




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