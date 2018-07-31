FIFPro хочет установить обязательный период отдыха для футболистов

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала заявление, в котором говорится о недостаточным отдыхом игроков, принимавших участие в ЧМ-2018, а затем выступавших за клубы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"FIFPro знает как минимум о 15 футболистах, которые играли на турнирах УЕФА спустя две-четыре недели после участия в ЧМ-2018, что оставило их без достаточного отдыха. Организация понимает финансовую выгоду клубов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но из-за перегруженного графика здоровье игроков подвергается риску. Игроки испытывают слишком сильное давление, разрываясь между интересами клуба и собственным здоровьем.

В рамках предстоящих переговоров, намеченных ФИФА для обсуждения календаря матчей, FIFPro призывает к установлению обязательного периода отдыха для всех игроков длительностью не менее четырёх недель с момента окончания одного сезона и до старта следующего предсезонного периода", - говорится в заявлении на официальном сайте организации.


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