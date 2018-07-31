Бавария осталась очень довольна своим турне по США
Когда в субботу вечером "Бавария" вышла на поле стадиона "Хард Рок-стэдиум" в Майами трибуны просто взорвались аплодисментами и громким скандированием в поддержку мюнхенцского клуба. Этот момент стал еще одним подтверждением тому, что, отправившись в турне по США, руководство Рекордмайстера приняло правильное решение.
"Мы увидели здесь восторженных болельщиков, получивших возможность вживую рассмотреть команду", - отметил директор "Баварии" по интернационализации и стратегии Йорг Ваккер. "Это был классный тур. Мы тренировались в отличных условиях и достигли свои цели по всем направлениям". Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге был такого же мнения: "Это было замечательное путешествие".
Восемь дней чемпионы Германии пробыли в США, посетив Майами и Филадельфию. "Мы правильно все дозировали", - похвалил Румменигге сокращение длительности турне по сравнению с прошлым разом. "Мы решили посетить только два города и это было удачное решение", - добавил Ваккер, объяснив, почему выбор пал именно на эти города.
"Филадельфия это город с немецкими корнями, а Майами ворота в Южную Америку. Мы смогли многому научиться здесь". В то время пока команда тренировалась и проводила товарищеские матчи, руководители "Баварии" встречались с администрацией городов, представителями НБА, НФЛ, обмениваясь опытом и получая новые идеи для дальнейшего развития клуба.
Несмотря на поражения в товарищеских матчах против "Ювентуса" (0:2) и "Манчестер Сити" (2:3) по словам Ваккера были подведены "очень положительные итоги". Неудачи объясняются отчасти большим количеством молодых игроков в составе и отсутствием сборников. "Было правильно оставить их в Мюнхене", - подчеркнул Румменигге.
Возможно в следующем году болельщики "Баварии" в США смогут увидеть команду в полном составе. Руководство Рекордмайстера раздумывает над тем, чтобы изменить концепцию своих летних турне. "Мы думаем над тем, чтобы два года подряд посещать один и тот же рынок. Мы это обсудим", - пояснил Ваккер. С отличными впечатлениями и новым опытом "баварцы" отправляются домой.
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