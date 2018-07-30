Бутко: Не позволили сопернику создать моменты

Защитник "Шахтёра" Богдан Бутко прокомментировал уверенную победу "горняков" над киевским "Арсеналом" (3:0).

– Не сказал бы, что это самая простая игра за последние сезоны: бывало и легче, забивали больше. Просто мы сегодня совершенно ничего не позволили создать сопернику у наших ворот – за весь матч у «канониров» возник один удар в створ.

Непривычная линия обороны? Мне было комфортно, ведь со всеми ребятами играем давно и выполняем ту задачу, которую ставит тренер. Надежно действовали в защите. Следующий матч с «Динамо» – это принципиальное противостояние, поэтому хочется победить. Но ожидается непростой поединок, и будем надеяться на успех.

"Шахтер" - "Арсенал-Киев" 3:0 (3:0)

Голы: Жуниор Мораес, 10 (1:0); Фернандо, 31 (2:0); Тайсон, 37 (3:0)

Terrikon со ссылкой на ФК "Шахтер"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018
Американский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцевАмериканский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
Аргентинская федерация объявила решение Месси. ФутболАргентинская федерация объявила решение Месси. Футбол
Реал оценил Крооса в 500 миллионов. ФутболРеал оценил Крооса в 500 миллионов. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
На этапе "Бриллиантовой лиги" легкоатлет помешал сопернику выиграть забег, схватив того за трусыНа этапе "Бриллиантовой лиги" легкоатлет помешал сопернику выиграть забег, схватив того за трусы
Сондей: Создавали моменты, но забить так и не смогли. ФутболСондей: Создавали моменты, но забить так и не смогли. Футбол
Бутко: Сборная Марокко - очень хорошая команда. ФутболБутко: Сборная Марокко - очень хорошая команда. Футбол
Фабиньо: Постараюсь создать свою историю в ЛиверпулеФабиньо: Постараюсь создать свою историю в Ливерпуле
Штрафной Ковальца принес Черноморцу победу над Полтавой: лучшие моментыШтрафной Ковальца принес Черноморцу победу над Полтавой: лучшие моменты
Бутко: Это финал, это Динамо - больше ничего говорить не нужно. ФутболБутко: Это финал, это Динамо - больше ничего говорить не нужно. Футбол
Заря одолела Верес и вышла в Лигу Европы: лучшие моменты матчаЗаря одолела Верес и вышла в Лигу Европы: лучшие моменты матча
Бутко: Чувствую резкую боль, которая отдает в коленоБутко: Чувствую резкую боль, которая отдает в колено
Бускетс: мы просто не знали, как создавать моментыБускетс: мы просто не знали, как создавать моменты
Гуцуляк: Зирка сама не играет и сопернику не даетГуцуляк: Зирка сама не играет и сопернику не дает
Последние новости
Подгружаем последние новости