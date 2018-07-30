Бутко: Не позволили сопернику создать моменты

Защитник "Шахтёра" Богдан Бутко прокомментировал уверенную победу "горняков" над киевским "Арсеналом" (3:0).

– Не сказал бы, что это самая простая игра за последние сезоны: бывало и легче, забивали больше. Просто мы сегодня совершенно ничего не позволили создать сопернику у наших ворот – за весь матч у «канониров» возник один удар в створ.

Непривычная линия обороны? Мне было комфортно, ведь со всеми ребятами играем давно и выполняем ту задачу, которую ставит тренер. Надежно действовали в защите. Следующий матч с «Динамо» – это принципиальное противостояние, поэтому хочется победить. Но ожидается непростой поединок, и будем надеяться на успех.

"Шахтер" - "Арсенал-Киев" 3:0 (3:0)



Голы: Жуниор Мораес, 10 (1:0); Фернандо, 31 (2:0); Тайсон, 37 (3:0)



