В Тоттенхэме объяснили отсутствие трансферной активности

Исполнительный директор "Тоттенхэма" Донна-Мария Каллен выступила в защиту президента клуба Даниэля Леви, который подвергся критике за трансферную активность клуба.

Огромная часть фанатов "шпор" считают, что Леви неохотно тратит деньги на рынке, а за две недели до закрытия трансферного окна клуб еще не подписал ни одного новичка.

"Это большое заблуждение, - заявила Каллен в интервью журналистам в США , где команда находится в предсезонном туре. - Даниэль тесно сотрудничает с менеджерами и всегда делал это.

Он четко идентифицирует цели, работает, чтобы их добиться. Мы ничем не отличаемся от других клубов, которые не всегда делают покупки. ТЕм более не покупают игроков, которые не смогут усилить команду. В этом сценарии есть много других движущихся частей. Потому такие суждения и есть неверными".