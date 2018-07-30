В Тоттенхэме объяснили отсутствие трансферной активности

Исполнительный директор "Тоттенхэма" Донна-Мария Каллен выступила в защиту президента клуба Даниэля Леви, который подвергся критике за трансферную активность клуба.

Огромная часть фанатов "шпор" считают, что Леви неохотно тратит деньги на рынке, а за две недели до закрытия трансферного окна клуб еще не подписал ни одного новичка.

"Это большое заблуждение, - заявила Каллен в интервью журналистам в США, где команда находится в предсезонном туре. - Даниэль тесно сотрудничает с менеджерами и всегда делал это.

Он четко идентифицирует цели, работает, чтобы их добиться. Мы ничем не отличаемся от других клубов, которые не всегда делают покупки. ТЕм более не покупают игроков, которые не смогут усилить команду. В этом сценарии есть много других движущихся частей. Потому такие суждения и есть неверными".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. ФутболВ чемпионате Швейцарии игрок забил безумный гол с 70-ти метров. Футбол
Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018
Американский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцевАмериканский шестрикратный Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 14 месяцев
Аргентинская федерация объявила решение Месси. ФутболАргентинская федерация объявила решение Месси. Футбол
Реал оценил Крооса в 500 миллионов. ФутболРеал оценил Крооса в 500 миллионов. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Мартинес: Отсутствие Компани - большая проблема для сборной Бельгии. ФутболМартинес: Отсутствие Компани - большая проблема для сборной Бельгии. Футбол
Дракслер: Отсутствие Сане в заявке Германии стало сюрпризом. ФутболДракслер: Отсутствие Сане в заявке Германии стало сюрпризом. Футбол
Голландский вратарь-ветеран остается в ТоттенхэмеГолландский вратарь-ветеран остается в Тоттенхэме
Ибрагимович уверен, что его отсутствие испортит ЧМ-2018. ФутболИбрагимович уверен, что его отсутствие испортит ЧМ-2018. Футбол
Клопп: Чувствую ответственность за отсутствие трофеев у ЛиверпуляКлопп: Чувствую ответственность за отсутствие трофеев у Ливерпуля
Зинедин Зидан: Отсутствие Неймара никак не повлияет на Реал. ФутболЗинедин Зидан: Отсутствие Неймара никак не повлияет на Реал. Футбол
С Бандурко и Суркиса спросят за 2 млн евро и отсутствие базы в Гореничах. ФутболС Бандурко и Суркиса спросят за 2 млн евро и отсутствие базы в Гореничах. Футбол
Окончание трансферной саги СмоловОкончание трансферной саги Смолов
В Тоттенхэме планируют увеличить зарплату КейнуВ Тоттенхэме планируют увеличить зарплату Кейну
Смалийчук: Агрессивной трансферной политики зимой у Карпат не будет. ФутболСмалийчук: Агрессивной трансферной политики зимой у Карпат не будет. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости