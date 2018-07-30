Чемпионат УХЛ стартует 14 сентября

Украинская хоккейная лига определила дату старта сезона 2018/2019, а также формат проведения второго этапа чемпионата – плей-офф. Первый матч чемпионата УХЛ сезона 2018/19 пройдёт 14 сентября в Дружковке, где встретятся «Донбасс» и «Кременчук», чемпион и вице-чемпион УХЛ прошедшего сезона.

В будущем сезоне УХЛ, так же, как и прошлом, плей-офф начнётся со стадии четвертьфинала – эти матчи будут сыграны до двух побед. В них встретятся команды, занявшие 3-6 и 4-5 места соответственно.

В свою очередь, клубы, занявшие 1 и 2 места по итогам регулярного чемпионата, пройдут сразу в полуфинал. Однако, в отличие от минувшего сезона, полуфинальные и финальная серии продлятся до четырёх побед одной из команд. Таким образом, максимальное количество матчей в каждой из полуфинальной и финальной сериях плей-офф составит 7 игр.

Ранее сообщалось о том, что в будущем сезоне Украинской хоккейной лиги примет участие 6 клубов – «Белый Барс», МХК «Динамо», «Днепр», «Донбасс», «Кременчук» и «Ледяные Волки».


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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